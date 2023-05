Varjupaik annab nõu: mida teha, kui lemmikloom kaduma läheb?

Varjupaika helistades või kirjutades räägi kes sul kadus, kus ta kadus, millal ta kadus, milline on looma välimus, sugu, on tal kaelarihma, on tal mõnda silmatorkavat tunnust, kas ta on kiibitud või muul moel märgistatud. Kui sul on pilti oma loomast, siis saada see kindlasti koos kirjaga varjupaigale. Väljaspool tööaega on varjupaikade telefonid (välja arvatud Tallinnas) kõnepostis, jäta sinna KINDLASTI samade andmetega kõneteade! Võib-olla on looma leidja juba varjupaigaga ühendust võtnud.