TAHAKS KOJU | Rõõmus ja kuulekas Nublu panustab heale seltskonnale

Kuna Nublu on elanud aastaringselt ketis, siis naudib ta väga võimalust varjupaiga hoovil olevas jooksuaedikus vabalt ringi joosta. See vahva koer on oma olemuselt energiline, aktiivne, sõbralik ja uudishimu täis. Mõnikord mänguhoos võib juhtuda, et ta läheb liiga hoogu ja püüab inimesele peale hüpata, kuid käsklus „istu“ tõmbab ta hoo kohe maha.