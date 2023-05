Päästjad tõid Harjumaal katuse alt välja pesakonna kassipoegi

Eile kell 18.41 said Saue vabatahtlikud päästjad väljakutse Saue valda Jõgisoo külasse, kus vajas päästmist terve pesakond kassipoegi. Kohale jõudnuna said päästjad kohe aru, et nii pisikesi olevusi sügavalt elumaja katuse tuulekastist päästes peab eriti ettevaatlik ja õrn olema.