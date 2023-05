Reform lemmikloomade toitmises – universaalne graanul igas suuruses ja vanuses koertele

Tegu on igat tõugu lemmikloomadele ühtviisi kasuliku koostise, kuid universaalse suurusega – graanuli pikkus on 13–15 mm ja paksus 7–8 mm. On oluline mainida, et see toit sobib lemmiklooma kõikidel eluetappidel – väiksest peast, täiskasvanuna ja kõrges eas.

AKVATERA tehnoloogia- ja tootearendusjuht lisab, et lemmikloomade heaolu nimel töötades, võttes arvesse nende vajadusi ja püüeldes maksimaalse mugavuse poole, on välja töötatud graanul nimega „All life stages“, mis sobib igas suuruses ja tõugu koertele. Just selline toit on lisandunud KIKA ekspertide välja töötatud sarja Nature‘s Protection Superior Care White Dogs, mis on ette nähtud valge, heleda ja laigulise karvaga koertele.

„Loomulikult on ka selliseid lemmikloomi, kes naudivad väiksemaid graanuleid ning oskavad neid õigesti süüa ja närida, sellepärast on kõige tähtsam lasta loomal endal valida,“ võtab Robertas Sičiovas teema kokku.

„Mõnikord puutuvad loomaomanikud kokku sellise probleemiga, et neljajalgne pereliige ei söö talle ostetud toitu. Seda juhtub sageli, sest lemmikloomale ei sobi või ei meeldi graanul ise – selle mõõtmed või kuju. Näiteks mõni suuremat tõugu koer suisa imeb väiksemad graanulid sisse, sest ei oska neid korralikult süüa ega närida, aga seepeale lähevad need kurku, mis seab ohtu looma tervise. Sellise harjumuse pärast võib seedimine korrast ära minna,“ täheldab ta ja lisab, et kohaselt valitud graanulisuurus võib aidata need probleemid kergesti lahendada.

„Lemmiklooma toitumine on tema tervise tähtsaim tegur, sellepärast peab turul pakutav toit olema nii tervislik, kasulik, tasakaalustatud ning rikastatud kvaliteetsete koostisainete ja vitamiinidega kui ka ühtaegu vastama lemmiklooma individuaalsetele toitumisharjumustele. See tähendab, et toidugraanulid peavad lemmiklooma jaoks olema mugavas mõõdus, et ta saaks sellist toitu veel suurema entusiasmi ja mõnuga süüa. Toit peab muidugi olema hea koostisega, et koer või kass saaks kõik vajalikud ained,“ ütleb ettevõttegrupile UAB KIKA GROUP kuuluva AKVATERA toidu ja maiuspalade tehase tehnoloogia- ja tootearendusjuht Robertas Sičiovas.

Graanul „All life stages“ on universaalne lahendus, mis sobib suurt tõugu koertele, kellele meeldivad peenemad graanulid (pealegi, graanuli suurus võimaldab korraga süüa rohkem toitu), ent sobib suurepäraselt ka väiksematele koertele, kes eelistavad suuremaid graanuleid ja rohkem närida,“ tutvustab Sičiovas ja lisab, et need graanulid sobivad ka kutsikatele, kes alles õpivad õigesti närima.

Üks graanul, aga mitu kasu

Tehnoloogia- ja tootearendusjuht rõhutab, et toidu „All life stages“ üks peamisi eeliseid on see, et looma kasvades ei ole vaja tema toitu välja vahetada – pikaajalises perspektiivis aitab see nii aega kui ka raha kokku hoida. Samuti on see toit võrratu valik neile, kes peavad mitut eri suuruses ja eri tõugu koera. Universaalsuuruses graanulid lihtsustavad lemmiklooma toitmist ja aitavad tagada, et kõik saaksid piisavalt kasulikke aineid – valke, rasvu, süsivesikuid, vitamiine ja mineraale.

Robertas Sičiovas juhib tähelepanu sellele, et õigesti valitud graanulisuurus on kasulik muudelgi põhjustel: „Graanuli vorm õhutab lemmikut närima, see aga hõlbustab neelamis- ja seedimisprotsesse. Pikenenud närimisaeg parandab valkude, vitamiinide ja mineraalainete omastamist. Veel üks kasulik aspekt on hammaste seisukorra eest hoolitsemine, sest näritaval graanulil on otsekontakt hammastega, mis võib aidata hambakatuga võidelda.“

Ekspert juhib tähelepanu sellele, et Nature’s Protection Superior Care White Dogi tavapärane tootevalik jääb turule alles. Lemmikloomaomanikel on edaspidigi võimalus valida erinevate maitsetega, eri vanusegruppidele ja eri suuruses koertele ette nähtud toitu, mille mitmekesisesse valikusse on nüüd lisandunud universaalne „All life stages“.

Soov lahendada probleeme õhutab uuenduslikke lahendusi otsima