Eesti põllumajandusmuuseum kutsub lemmikloomad külla, sõpru tervitavad ka teenistuskoerad

Lemmikloomapäev on saanud muuseumi traditsiooniks ning sel aastal on taas vahva tegevusi täis programm. Aive Vahejõe, SA Eesti Maaelumuuseumid ürituste ja turunduse spetsialist, ütleb: „Meie meeskond on juba mitmeid päevi pühendunud sellele erilisele päevale, et pakkuda külastajatele unustamatuid hetki koos oma ustavate neljajalgsete kaaslastega.“