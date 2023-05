Teadlased nõustavad: kuidas kass kuuletuma panna

Esimese kriteeriumina täheldati, et kass peab tundma end turvaliselt ja mugavalt. Seejärel on ta valmis ka inimesega suhtlema. Õppides inimest juba lähemalt tundma, olid nad valmis ka üks-ühele nendega tegelenud teadlasega tutvust tegema.

Teisalt märkasid teadlased, et inimhääle peale liigutasid kassid hoopis rohkem oma saba ja rahunesid seepeale, kui inimene ise ei liikunud - saba liigutamine viitab kasside puhul stressile. See on omal moel veider avastus, sest erinevalt kassidest reageerivad koerad sabaliputamisega just siis, kui inimene neid kõnetab ja nendega suhtleb.