VIDEO | Vihmamets Põhja-Euroopas?! Tallinna loomaaed avas uue, põnevate asukatega maja

Lendkoeri, sõrmiksaarmaid või kalakasse pole loomaaja külastaja enne näinud. Nõnda pole ka kuigi lihtne nende Eestisse toomine ega siin kohandamine. Ühtlasi vajavad eksootilised elanikud spetsiaalset taimestikku.

Vastavatud ekspositsiooniala on lähiregioonis eriline, sest paljud asukad saavad seal vabalt ringi liikuda. Sinna on asustatud Kagu-Aasia troopilise vihmametsa liigid, kusjuures erilist tähelepanu on pööratud ohustatud loomaliikidele. Näha saab binturongi, saarmast, kalakassi ja roomajaid. Lopsaka taimestiku vahel võib kohata vabalt ringi askeldavat hõbefaasanit või lakktuvi ning puu otsas märgata Lyle’i lendkoerte kolooniat. Esindatud on ka üliharuldased liigid, nagu bali maina ja riisiamadiin.

Loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane selgitas, et vihmametsa ekspositsioonihoones elavad loomad ja linnud on algselt pärit Aasiast, kuid Tallinnasse on nad toodud teistest loomaaedadest üle Euroopa. „Me saame loomaaedade vahel kunstlikult alal hoida neid liike, kes on elupaikade vähenemise või üleküttimise tõttu sattunud väljasuremisohtu. Paljud vihmametsadest pärit looma- ja linnuliigid on muutunud nii haruldasteks, et neid looduses kohata on juba väga keeruline. Küll aga saab neid näha Tallinna loomaaia vihmametsa ekspositsioonis, kus on ka võimalused loomadelt järglaste saamiseks,“ ütles Tasane.

Selles, et et vihmametsa asukad tunneksid end turvaliselt ja koduselt, on ka ekspositsiooniala taimedel täita oluline roll. Kuigi taimestusega tuli näha palju vaeva koroonast tingitud piirangute tõttu taimede hankimisel ja taimede kohanemise tõttu Eesti tingimustes, saavutati soovitud tulemus, mis pakub meeldivat elupaika loomadele ja silmailu inimestele. Hoones on veel toitlustus- ja puhkeala ning kohvikust saab nautida vaadet nii vihmametsale kui ka seal kõrval valmivale Tiigriorule.