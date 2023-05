Ehitusviga sulges linnud pööningule, keskkonnaametnikud kiirustasid kohale vabast ajast

Sõber mainis hiljem, et neil on vist tuvid ikkagi pööningul kinni. Paraku oli selleks ajaks kogu katus suletud ja kuidagi hiljem tuvid sinna kindlasti pugeda ei saanud. „Olles suur loomasõber ja vabatahtlik Eestimaa loomakaitse liidus, otsustasin asja koheselt kontrollima minna. Haarasin kodust veepudeli ja kausid valmis,“ räägib Kelly. „Pööningule jõudes vaatasid kolm tuvikest koheselt vastu. Kohe sai avatud katuseluuk, veekausid täitsime veega. Üks tuvi rändas trepikotta ja tema lasime sealt akna kaudu välja. Kaks tuvi lendasid välja katuseluugist, kuid selle ajaga leidsime veel kaks tuvikest: üks neist eterniidi, karkassi ja valge kanga vahel täiesti kinni.“

Naine otsustas omavoliliselt kanga lõhkuda, et tuvi saaks välja pugeda. „Pööning oli väga umbne ja metsikult palav. Pidin juba ise istuma ja puhkama, sest silme eest virvendas. Tuvike taastus pool tundi jõi metsikult vett ja lendas katuse luugist välja. Seejärel tõstsin ühe veekaussidest katusele, et kurnatud linnud saaksid end turgutada.“

Just inspektori saabumise ajaks suutis Kelly ämbrisse püüda viimase tuvi. Inspektor tuli koheselt appi ja tuvi toimetati õue. „Tuvike aga ei tõusnud pikalt lendu ja korduvalt mõtlesime, mida nüüd peale hakata, et kassid teda kätte ei saaks Siis aga lendas linnuke aknale ja sealt põõsale. Arvasime, et linnuke on piisavalt toibunud, et ta omapäi jätta ja lõpuks jõudis ka katusefirma tööline. Läksime pööningule tagasi kontrollima, et ühtegi lindu enam pööningul ei oleks,“ kirjeldab ta.