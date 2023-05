Käpad valmis? Heategevuslik loomarongkäik tuleb taas!

Käpakäigu rongkäik leiab aset juba üheksandat korda, tuues iga aasta kokku sadu loomasõpru. „Rongkäiguga suuname inimeste tähelepanu lemmikloomadele linnapildis ning kutsume üles märkama ja toetama abivajavaid loomi,“ selgitab ELS-i turundus- ja kommunikatsioonijuht Geit Karurahu. „Kuna kõigil loomaarmastajatel ei pruugi ühel või teisel põhjusel endal kodulooma olla, ootame rongkäiguga liituma kõiki, olgu siis koeraga või ilma. Oodatud on kõik sõbralikud koerad; ka need, kes alles õpivad teistega seltsima. Neile saavad omanikud siduda rihmale kollase lindi, mis annab märku, et koer ei soovi kontakti või on seltsimise osas valiv.“