Veendu ise: mis toimub loomade varjupaikades tegelikult?

Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuhi Anni Anete Mõisamaa sõnul on see ainulaadne võimalus heita pilk loomade varjupaikades toimuvale: „Meie eesmärk on tuua inimesed lähemale varjupaikade tegelikule maailmale, mis on täis armastust, hoolt ja pühendumust, aga ka rasket tööd ning eriskummalisi juhtumeid. Tihti on inimestel arvamus, et loomade varjupaiga töötajad tegelevad päev otsa vaid kassipoegade silitamisega. Loodame, et 24h maraton toob kaasa teadlikkust varjupaiga igapäevatöö ja loomade aitamise olulisuse kohta.