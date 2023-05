Kõdunevad laibad, rämps ja hais - perenaine suri, jättes maha 40 kohutavates tingimustes kassi

MTÜ Cats Help sai abipalve Koosa külast, kus 40 kassi pidanud memm oli surnud. „Meie vabatahtlik läks kohale asja vaatama. Kuigi ta oli end juba eelnevalt ette valmistanud, et vaatepilt ei pruugi olla ilus ning juba info, mis meile edastati, pani arvama, et olukord on hull, polnud ta valmis selleks, mis teda reaalselt seal ees ootas,“ tõdes MTÜ vabatahtlik Evelyn Taaler. „Surnud ja mädanevad kassid selle sita all, mille peal meie vabatahtlikud kasse püüdes trampisid.“

Üks kass oli näljast ilmselt nii hullunud, et oli proovinud ühest konservipurgist viimaseid mädanenud riismeid kätte saada ning tal oli pea purki kinni jäänud.

Eilse seisuga olid vabatahtlikud majapidamisest kätte saanud 20 kassi. „ Selle haisu, prügi ning surnud kasside seas oli väga raske orienteeruda. Kõige hullem on aga see, et memmel lähedasi polnud ning ta oli nii-öelda valla hoolealune. Sotsiaaltöötajad käisid korduvalt tema juures aga mitte midagi ei tehtud. Ilmselt kiideti heaks selline loomapidamine - „vanal memmel peab ju ometi seltsi olema“,“ ei suuda MTÜ liikmed imestusest toibuda.

Memme kassipidamise üle oli kurtnud ka naaber; kes otsis abi Tartu varjupaigast, kuid tema palvetele ei vastatud sealtki. Nii satuvad need kiisud nüüd järjest MTÜ Cats Help hoole alla, kes hindab esmaste protseduuride kuluks umbes 8000 eurot.

„Lõuna-Eestis ei ole meil nii palju vabatahtlikke, ei ole seal ka nii palju kliinikuid, kuhu kasse panna ning võimalused on igati kehvemad, kui Tallinnas. Ka hetkel said kiisud ajutiselt paigutatud meie vabatahtliku aiamajja, et oodata transporti Tallinna. Kassipojad on juba meie vabatahtlike juures hoiukodudes,“ rääkis Taaler.