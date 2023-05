Kas saad aidata? Kodust välja visatud Nudit ootab ees silmaeemaldus

Pesaleidja sai hiljuti abipalve, kus paluti, et nad aitaksid heade inimeste hoovi tulnud kiisut. Looma nähes taipas pererahvas kohe, et ta vajab abi ning samale veendumusele jõudsid pilti nähes ka vabatahtlikud.

Pesaleidjas Nudi nimeks saanud on ilmselt valudes, sest tema silmarõhk on suurenenud ning silm ise enam ei toimi, rääkimata surnuaiast, mis tema suus valitseb

Nudil on kiip, mis ei ole registris ning ta on sõbralik kiisupreili. See tekitab arvamuse, et ta on olnud kodukiisu ning ilmselt peale võimalikku silmatraumat otsustati temast loobuda - just siis, kui Nudi kõige enam abi vajas..