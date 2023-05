Koer või kass: keda ja millistes riikides lemmikloomana eelistatakse?

Selgus, et tervelt 91 riigis, nende hulgas ka Eestis, kuulub poolehoid kassidele. Kõige suuremate kassiarmastajate esiviisikusse kuuluvad Island, Türgi, Eesti, Rumeenia ja Soome.

Kõige koerasõbralikumad riigid on seevastu Andorra, Serbia, Monaco, Sloveenia ja Ühendkuningriigid.

Uurimise aluseks olid erinevad sotsiaalmeediagrupid, mis pühendusid kas kassidele või koertele. Budget Direct Pet Insurance võttis need põhjalikult ette, et saada teada, kummal neljajalgsete sõprade esindajatest on rohkem toetajaid.