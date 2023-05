TAHAKS KOJU | Nooruslik kassiemand Lissi peab lugu heast toidust ja seltskonnast

Lissi sattus varjupaika, kuna tema omanik haigestus ja ei saanud enam kassi eest hoolt kanda. Kuigi põnevat värvi elegantse karvakasukaga Lissi passis on märgitud sünniaastaks number eelmisest kümnendist, ei paista soliidne vanus kuskilt välja. Lissi on noorusliku hinge, sõbraliku iseloomu ja hea südamega kassiemand, kes soovib pakkuda rõõmu oma lähedastele ja oskab hinnata head seltskonda.

Proua Lissi on harjunud elama tubastes tingimustes, peab väga lugu heast toidust ning üle kõige soovib olla inimese läheduses - ta ei väsi eal paitustest ega muudest hellitustest.

Talle on eelnevalt pakutud toiduks kõike head ja paremat, mida kassi hing ihaldada oskab, kuid kahjuks ei ole see tema tervisele parimat mõju avaldanud ning ta vajab kvaliteetset dieettoitu, et ohjeldada rasvumist.