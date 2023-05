Alevik elab rotveilerite hirmus: pidevalt jooksu pääsevad koerad ründavad nii loomi kui ka inimesi

„Need koerad olid mu vanemate aias sellel hetkel, kui laps vankris magas,“ meenutab Maarja aastatagust seika. Õnneks jõudis ta lapse tuppa viia, enne kui suurem tragöödia oleks juhtunud. Tänu sotsiaalmeediasse tehtud postitusele sai ta teada, kes on koerte omanik, ning selgus ka tõsiasi, et see pole kaugeltki esimene kord, kui koerad lahtiselt jooksevad ja võõrale territooriumile tükivad.

„Helistasin omanikule, et ta oma koerad ära korjaks. Temalt tuli ebaviisakas vastus, et tal on endal ka kolm last ja need koerad ei ole ohtlikud,“ meenutab ta. Kõigest mõned tunnid pärast Maarja postitust selgus, et loomad on uuesti jooksus. „Kui ikka kaks korda päeva jooksul nad lahti on, siis see aed järelikult ei pea.“