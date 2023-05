Suvepuhkus koos lemmikloomaga: nuhtlus või lõbu?

Eriliselt rõhutab Ksenia German seda, et isegi lühikeseks ajaks peatumisel on rangelt keelatud looma üksi autosse jätta: „Lemmikloom võib kuumarabanduse saada isegi siis, kui auto seisab varjulises kohas.“

„Kui jalutusrihm on kinnitatud auto turvavöö külge, saab lemmikloom vabalt liigutada, pikali heita või istuda nii nagu ise soovib. Nii on lemmikloom ja ka tema omanik auto järsu pidurdamise või liiklusõnnetuse puhul vigastuste eest kaitstud. Koera või kassi transportimisel transpordikastis, nn boksis, tuleb kast samuti turvavööga kinnitada. Nii ei libise kast paigalt ka siis kui auto sõidab kurvis või pidurdab äkitselt. Suuri loomi soovitatakse transportida spetsiaalses puuris või pagasiruumis, eraldades need auto salongist spetsiaalse vaheseinaga,“ vastab Ksenia German küsimusele, kuidas lemmikloomi õigesti transportida.

„Autos vabalt liikuv lemmikloom ei sea ohtu mitte ainult enda, vaid ka teised reisijad – ta võib häirida tähelepanu, millestki ehmudes võib hakata rabelema ja segada auto juhtimist, samuti tuleb rõhutada, et looma ebaõige transportimine rikub liiklusseadust,“ kinnitab Ksenia German ja lisab, et ohutu liikluse spetsialistid soovitavad lemmiklooma transportida spetsiaalses transpordikastis, pagasiruumis puuris või kasutada spetsiaalset transportimiseks ette nähtud jalutusrihma, mis kinnitatakse turvavöö külge.

Ksenia German tuletab teile meelde, et kui lähete reisile, siis veenduge, kas teil on kaasas kõik vajalik lemmiklooma ohutuks transportimiseks.

„Varuge piisavalt aega ja tähelepanu mitte ainult oma asjade, vaid ka lemmiklooma asjade pakkimisele. Samuti tundke huvi ka majutus- ja toitlustusasutuste vastu, kuhu võite minna koos oma lemmikloomaga ja teadke, et neid leiab aina rohkem. Planeerige oma tegevusi, siis on koos veedetud aeg lõbus ja kvaliteetne,“ soovitab Ksenia German ja arutleb, mida lemmikloomaga reisides silmas pidada.

Puukide eest kaitsmiseks on Ksenia German sõnul erinevaid viise ning kõige usaldusväärsem on neid kombineerida ja kasutada loodusliku kaitse kuut taset, mis koosneb eeterlikest õlidest ja parasiidivastasest kosmeetikast, parasiidivastastest kaelarihmadest ja -tilkadest, ultraheliripatsitest ning parasiidivastastest pihustitest ja aerosoolidest.

Ksenia German märgib, et kuigi mugavuse eest hoolitsemine on oluline, on siiski iga loomaomaniku prioriteet looma tervis. Ksenia German tuletab meelde, et puugid on juba praegu üliaktiivsed, seega on nende eest kaitsmiseks mõeldud vahendid vajalikud nii igapäevaselt kui ka reisil.

„Lemmikloomade tervise valemist moodustab koguni 80 protsenti tasakaalustatud toitumine ja ülejäänud 20 protsenti igapäevane hooldus, seetõttu on ka väljasõitude ajal oluline jälgida, et loom saaks kätte kõik organismile vajalikud ained. Tervisliku toitumise püramiidi aluseks on kuivsööt (80%), samuti võib kaasa võtta konserve, mis moodustavad 10–12% kogu toidust, maiuspalu (3–5 %) ja toidulisandeid (1–3 %),“ ütleb Ksenia German.

„Reisile on kasulik kaasa võtta ühekordsed või korduvkasutatavad lapid – neid läheb vaja mitte ainult looduslike vajaduste rahuldamiseks. Kui te ei saa reisile kaasa võtta looma lamamisaset, võivad lapid seda suurepäraselt asendada,“ ütleb Ksenia German ja lisab, et lamamisaset võivad asendada ka erinevad pleedid, mis sobivad mitte ainult lamamiseks, vaid ka meenutavad loomale kodu.

Ksenia German ütleb, et reisil olles võib juhtuda, et jalutuskäikudeks ei jää piisavalt aega ning sel juhul tulevad kasuks mähkmed. Loomaomanikud saavad valida kas korduvkasutatavad mähkmed, mis on mugav ja keskkonnasõbralik valik, või ühekordsed, mida on reisil lihtsam kasutada, sest need saab ära visata.

Et väljasõit kulgeks sujuvalt, on üks olulisemaid asju, mille eest tuleb hoolitseda, teie lemmiklooma mugavus.

Lemmikloomade kaitseks võivad omanikud valida kas keemilised või looduslikud vahendid. Looduslikud ei tekita allergiat, seetõttu soovitatakse neid allergiale kalduvatele loomadele,

neid saab mitmeti omavahel kombineerida. Erinevaid keemilisi vahendeid, Ksenia German sõnul, ei tohiks koos kasutada, kuid keemiliste vahendite kasutamisel võib koos nendega kombineerida kuni kuut looduslikku vahendit.

Ülekuumenemise oht suureneb

Teine oht, mis tekib siis, kui ilmad soojaks lähevad, on ülekuumenemine.

„Kui olete sõitnud puhkama sinna, kus on palav, siis on meie neljajalgsetele sõpradele kaitse päikese ja kuumarabanduse eest hädavajalik. Eelkõige on oluline, et alati oleks kaasas joogivesi. Seda on mugav hoida sellises jooginõus, kuhu saab vee tagasi valada, kui koer või kass kõike ära ei joo. Lemmikloomadele meeldib sageli ka lompidest või järvest juua, kuid seda ei tohiks lubada, sest must vesi võib põhjustada mürgistust, kõhulahtisust või muid vaevusi,“ hoiatab Ksenia German.

Kui ilmad on reisil viibides väga kuumad, siis võib omanik valida oma lemmiku jahutamiseks kõige mugavama lahenduse – jahutusmati, jahutusrätiku või -vesti. „Näiteks autoga sõites on ülimugav kasutada jahutusmatti, mille saab boksi panna. Puhkuse ajal aitavad looma jahutada spetsiaalselt selleks kohandatud vestid või rätikud – need on mõnusalt värskendavad ning selle rätikuga võib ka koera kuivatada, kui ta on märjaks saanud, seega aitab selline vahend nii värskendada kui reisikotis ruumi säästa,“ ütleb Ksenia German.

Ksenia German õpetab, et omanikud võivad oma lemmikut puhkuse ajal hellitada, valmistades talle sobivat jäätist: tuleb vaid valada supp-toidulisand spetsiaalsele lakkumismatile ja see külmutada.

Ksenia German lisab, et kui reisite oma lemmikloomaga veekogu äärde, võite mõelda ka veepinnal hõljuvate mänguasjade peale – nendega mängimine on samuti suurepärane viis kuumal päeval värskendamiseks. Ksenia German võtab kokku, et ülipalaval päeval on oluline kaitsta lemmiklooma otsese päikesevalguse eest, püüda vähendada aktiivset füüsilist tegevust, vältida pikki jalutuskäike ning mitte jätta lemmiklooma kinniseotuna päikese kätte.

Kui sillutis on kuum, tasub hoolitseda ka jalapalsami või jalanõude eest. Ka müts võib kaitsta looma ülekuumenemise eest. Kui aga olete reisinud kohta, kus on tuuline või vihmane ilm, siis pange kindlasti lemmiklooma reisikotti ka vihmakeep.

Ksenia German võtab kokku, et kui võtta aega reisi vastutustundlikuks planeerimiseks ning hoolitseda vajalike vahendite eest looma turvalisuse ja mugavuse tagamiseks, siis kulgeb reis sujuvamalt. „Kui olete reisi õigesti ette valmistanud, siis võib-olla julgustab meeldiv reisikogemus teid avastama koos lemmikloomaga ka maailma kaugemaid paiku?“ küsib Ksenia German.