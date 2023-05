Südantlõhestav: kodutust mehest maha jäänud koer otsib siiani pargist surnud peremeest

Kuigi koeral on nüüd esmakordselt elus kodu, nõuab ta igapäevastel jalutuskäikudel, et teda just samasse parki viidaks, kus ta varem oma peremehega elas. „Ta peatub alati samas kohas, kust peremehe surnukeha ära viidi - ta loodab teda ikka veel leida,“ tunnistas nelja lapse ema Antonella ning lisas, et vaatamata eluaegsele õueelule on Blanca väga viisakas: teeb oma hädad alati õue ja on valmis poe ukse taga ootama, kuni pere sisseoste sooritab.