Ära puuduta mind küsimata ehk mida tähendab kollane lint koera rihmal

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) korraldab heategevuslikku rongkäiku Käpakäik juba üheksandat korda. Käesoleval aastal leiab rongkäik aset laupäeval 3. juunil osana Tallinna vanalinna päevadest. Heategevusliku rongkäigu eesmärk on suunata tähelepanu loomadele linnapildis ning kutsuda inimesi üles märkama ja toetama abivajavaid loomi. Erilisel kohal on rongkäigul kollase lindiga koerad, kes ei soovi ühel või teisel põhjusel, et võõrad neid puudutaks.

„Kindlasti ei tähenda kollane lint, et koer on ilmtingimata kuri,“ selgitab ELS-i turundus- ja kommunikatsioonijuht Geit Karurahu. „Põhjuseid, miks koer võõraga kontakti ei soovi, on mitmeid. Näiteks võib tegemist olla kutsikaga, kes alles õpib inimestega suhtlema. Koer võib olla taastumas haigusest või traumast. Ehk on koer kurt või pime ning ehmub võõra lähenemise peale. Seda, kui keeruline võib kontakt võõraga mõne looma jaoks olla, teavad kõik äreva või reaktiivse koera omanikud omast käest.“

Tava kasutada reaktiivse koera rihmal kollast linti sai alguse Austraaliast, kus koeratreenerid võtsid selle kasutusele, et anda teistele loomaomanikele märku, millised treeningus osalevad loomad vajavad harjumiseks pisut enam aega. Austraaliast levis kollane lint üle kogu maailma ning tähistab nüüdseks kõiki koeri, kes ei soovi ühel või teisel põhjusel võõraga – olgu siis inimese või teise koeraga – kontakti.

„Kuna Käpakäik toob kokku väga erinevad koeri, koeraomanikke ja muidu loomasõpru, on kollase lindi tähenduse tutvustamine meile ääretult südamelähedane,“ rõhutab Karurahu. „Loomulikult saame aru, et valdav enamik inimesi, kes võõrale koerale lähenevad, teevad seda siirast armastusest loomade vastu. Ometi tuleb mõista, et ühelegi loomale ei tasu omaniku loata läheneda, sest kunagi ei tea, kuidas koer võõra puudutusele reageerida võib. Kui aga märkate kollast linti koera rihmal, on kõige targem koerast lihtsalt mööduda – nii tõstate esikohale looma heaolu ning seda ju armastus loomade vastu tegelikult tähendabki.“

Heategevuslik rongkäik Käpakäik leiab aset laupäeval 3. juunil osana Tallinna vanalinna päevade lemmikloomaalast. Neile, kes tulevad rongkäigule koeraga, kes ei soovi kontakti või on seltsimise osas valiv, pakub ELS kohapeal võimalust kinnitada koera rihmale kollane lint.

Kõigi lemmikloomaala tegevustega saab tutvuda ürituse Facebooki lehel: https://www.facebook.com/events/813747330136429