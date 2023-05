Loomaaed kutsub lapsi lastekaitsepäeval tasuta külla

Esinema tulevad lastekirjanik Helen Käit ja noortekirjanik Reeli Reinaus, samuti saab visata pilgu kirjastuse Eesti Raamat telgitagustesse. Vanematel lastel on võimalik rohkem infot saada ülemaailmse õpilasvahetuse võimaluste kohta. Kuni 19-aastased lapsed loomaaeda siseneda tasuta ja avatud on ka uus Vihmametsa ekspositsioon.

Kirjakontoris saavad lapsed teadmisi kuidas adresseerida ja saata kirja nii, et see päriselt ka saajani jõuaks. Võimalik on värvida oma postkaart ning saata see uue margiga sõpradele ja tuttavatele. Avatud on fotoboks jäädvustamaks meeleolukaid hetki!