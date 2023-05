Kui loomast saab passiivne suitsetaja: kuidas hoida lemmikut tubakakahjude eest?

Umbes 100 sigaretisuitsus olevat keemilist ühendit on teaduslikult tõestatult tervisele ohtlikud. Eelkõige ohustab lemmikuid passiivne suitsetamine. Passiivset suitsetamist saab jagada otseseks ja kaudseks. Otsene tähendab, et sigaretisuits jõuab otse suitsetaja läheduses viibiva inimese või looma hingamisteedesse.

Vähem teatakse kaudsest passiivsest suitsetamisest. See tähendab, et sigaretisuitsus sisalduvad ohtlikud ühendid ladestuvad siseruumides kui ka lihtsalt lahtise aknaga suitsetades ruumi seintele, põrandakatetele, mööbliesemetele nädalateks ja kuudeks, kus kujutavad jätkuvalt ohtu suitsetaja kui tema pereliikmetele. Mõistagi pideval suitsetamisel kemikaalid aina kuhjuvad ja kuhjuvad.

Tänapäeval on paljud sigarettide suitsetajad nendest ohtudest teadlikud ning seetõttu on osades peredes kokku lepitud, et suitsetatakse ruumis, kus lapsed ei käi, et säästa nende tervist. Mõistagi on eraldi ruum suitsetamiseks pigem väheste suitsetajate võimalus, mistõttu veelgi rohkemates suitsetajate peredes kehtib kokkulepe, et suitsetatakse, kui lapsi ruumis ei viibi.