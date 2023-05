Kas kõik saavad ka Eestis lüpsta? Loomakaitsjad: lehmapiim on vasika jook

Kui mõni pärast filmi vaatamist jätkab (loomsete) piimatoodete, (ka juustu) tarbimist nagu tavaliselt, jääb loota, et ehk on valik siiski läbimõeldum kui enne. Filmiks võib valida ka Cowspiracy: The Sustainability Secret Netflixist, mis oli filmitegijale Chrisile „Milked“ inspiratsiooniks.



Loomuse projektijuht Sanne Org leidis, et kui tema teha oleks, laseks ta kõigil, kes loomseid piimatooteid söövad ja teistelegi pakuvad, filmi „Kõik saavad lüpsta“ ära vaadata! „Ütlus „Igaühe vaba valik“ kõlab ilusti, aga ilma informatsioonita ei ole vaba valikut olemas. On vaja teadmisi, et saaks sisuliselt oma valiku teha,“ lisas ta.