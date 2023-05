Imekoer Max tüüris 10-aastase Kaspari parima koerajuhi tiitlini

„Suur rõõm oli tunnustusüritusel üle anda Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing MTÜ poolt diplom Kasparile ja tema koerale Maxile. Kaspar on diabeetik ja tema jaoks on Max igapäevaselt väga oluline sõber ning kaaslane. Kaspar on vaid 10-aastane, aga ta on läbinud Eesti hüpokoerte koolitusprogrammi 2020-2021. a ning näidanud programmi jooksul vastutustundlikkust ja töökust koera treenimisel,“ rääkis diabeedi abikoerte koolitaja Kati Ernits.



„Max on ka omamoodi imekoer, sest ta on korduvalt tundnud Kaspari madalat veresuhkrut ka suure distantsi pealt. Kord, kui Kasparil koolis veresuhkur kukkus väga madalaks ja talle kiirabi kutsuti, käitus koer kodus samal ajal väga veidralt - niuksus ja püherdas Kaspari voodis. Koer ei olnud kunagi varem nii käitunud. Mõni minut hiljem helistati koolist, et Kasparil on veresuhkur nii madal, et kohe minestab. Kui Kaspar koju jõudis veetis Max terve õhtu vaid Kaspari läheduses,“ lisas Ernits.

Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuses toimunud 2022. aasta parimate koerajuhtide ja teenistuskoerte tunnusüritusel õnnitles ja esitles iga teenistuskoeri omav ametkond oma parimaid. Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskuse juhataja Jüri Pajusoo sõnul on teenistuskoerte ümarlaua kokkukutsumise eesmärgiks väärtustada koerajuhtide ja teenistuskoerte igapäevatööd ning valdkonda üleüldisemalt.

„Koerateenistuse organiseerimine on rahaliselt kallis ja keeruline. Teenistuskoer on nii töövahend, paljudel juhtudel ka erivahend, mille kasutamine on seadusega reguleeritud, ent samas on ta ka asi, mida saab osta, müüa ja maha kanda. Ning lõpuks on ta armastatud pereliige ja lemmikloom, kes teenistusest lahkudes jääb koerajuhi juurde oma elupäevade lõpuni,“ selgitas Pajusoo. „Sellise küllaltki keeruka ameti valinud inimesi ning nende teenistuskoeri tuleb igal juhul tunnustada, et sära silmades ei kustuks ja et ka tulevikus oleks ametnikke, kes soovivad enda kõrvale teenistuskoera appi,“ lisas ta.