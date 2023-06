Diivan ja voodialune loomakarvu täis? Mõned nipid, kuidas neist lihtsamalt vabaneda

Leia kohad, kuhu lemmiklooma karvu kõige rohkem koguneb



Enim karvu koguneb kohtadesse, kus on kõrge staatiline elekter – mida väiksem on õhuvoolu kogus piirkonnas, seda rohkem jääb sinu lemmikust sinna maha ka karvu. Peamisteks kohtadeks, kuhu lemmikloomade karvad kogunevad, on diivanite, toolide ja voodite alused ning uksepakkude ja põrandalampide ümbrused. Neist piirkondadest tasub loomakarvu eemaldada tihedamini ja hoolsamalt kui mujalt, et vältida karvade lendlemist majapidamises.



Milline tolmuimeja on koristuseks hea?



Selleks, et karvadest vabanemine paremini sujuks, tuleks veenduda, et kasutatav tolmuimeja on kvaliteetne ja tugeva imemisvõimsusega. Mida suurem on tolmuimeja imemisvõimsus, seda tõhusamini kogub see kokku ka peened ja esmapilgul märkamatuks jäävad tolmuosakesed – sealhulgas loomakarvad.

„Meie juhtmevaba tolmuimeja puhul aitab erakordsele imemisvõimsusele kaasa selle võimas mootor. See on ehitatud nii, et õhul oleks masinat läbides võimalikult vähe takistusi, mis aitab tagada puhtama kodu,“ sõnas Pennar.



Kuidas kitsastesse kohtadesse pääseda?



Kuna loomakarvad kogunevad tihtipeale raskesti ligipääsevatesse kohtadesse, tuleb tolmuimejat valides veenduda, et selle ots võimaldab mugavat ligipääsu ka kitsastesse kohtadesse ning toanurkadesse. Selleks tasub eelistada 180° pööratava otsikuga tolmuimejaid, mis muudavad koristamise efektiivsemaks.



Vali puhastusvahendid vastavalt pinnale



Loomakarvad kipuvad mööda elamist ringi lendlema, jõudes seeläbi erinevatele pindadele. Küll aga ei ole nende eemaldamine niivõrd lihtne, et ühe puhastusviisiga igalt poolt kõik karvad kätte saaks.



Näiteks on põrandaliistudelt lemmiklooma karvade kogumiseks soovitatav kasutada pehmet harjaga kinnitust, mis tagab parema ligipääsu ning aitab minimeerida karvade väljapuhumist. Seevastu vaiba servade ja treppide puhul võib kasutada sama otsikut, mida põrandapindade puhastamiseks. Küll aga tasub tähelepanu pöörata tolmuimeja otsiku harjastele ning sellele, mis materjalist on need tehtud.