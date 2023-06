Kassipojahooaeg saavutab kevadel kulminatsiooni, paljude loomalaste tervis on kehv

Mis on kassipojahooaeg? Kõlab nunnult, kuid loomakaitsjate jaoks on see üks raskemaid perioode aastas. Kassipojahooaeg kestab tavaliselt hiliskevadest sügiseni ning sel ajal tuleb varjupaikadesse meeletult kassipoegi. Varjupaigatöötajad tegutsevad täistuuridel, sest tänavalt tulnud kassipojad on tihti nõrga immuunsusega ning vajavad ravi ja erihoolt. Ka hoiukodud on kassipoegade eest hoolitsemisel väga suureks abiks. Juba praegu on Varjupaikade MTÜ hoole all ligi 500 kassi ja see number kasvab iga päevaga jõudsalt. Kassipojahooajast ja hoiukodude olulisusest kirjutab Anni Anete Mõisamaa.