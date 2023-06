Loomakaitsjate raske päev: mastifite noakangelasest peremees peeti kinni, üks koertest mädanes elusalt

Eile õhtul helistas omanik inimesele, kes varasemalt nende koerte eest on hoolitsenud, ning palus tal koeri sööta ja joota. Abivalmis naine avastaski, et umbes 10-aastane koerake Trühvel on pikali ning kiunub valust, kõndida eriti ei taha ning kehal on verised laigud.

„Mees küll varjas paari koera olemasolu ja tema koerte toitmine oli sisuliselt tapamaja jääkidega söötmine, kuid PTA selles probleemi taas ei näinud. Ka ei näinud nad probleeme hõredates kuutides, seal hulgas kuudi laadses plekikärakas, milles üks koerake siiani raudpuuris oma elupäevi veetis. Mehe sõnul ei saavat teda teistega kokku panna, sest läheb kaklema. Samuti kaevavat ta nii alt, kui läheb ülevalt. Meile väitis ta küll tol hetkel, et koer saab jalutada, kuid vaadates tänaseks kulmineerunud sündmuste käiku, on see vähe usutav. Mees ei olnud eriti koostööaldis ning näitas oma majapidamist üsna vastumeelselt keelates igasuguse pildistamise ja filmimise.“

„Kohale aga tuleb minna, sest see olukord ei ole nagunii jätkusuutlik ja vaatamata sellele, et mingil perioodil mees ennast isegi ehk kontrollida suudab, ei saa olla sedavõrd ebakindel inimene koerakasvataja,“ leiab liit oma postituses ning kirjeldab ära viidud koera seisundit:

„Trühvli kehal olid suured mädanevad haavad, milles toimetasid võikad vaglad. Sisuliselt olid nad tema kehas sees ning sõid koera elusalt. Trühvel on väga kehvas seisus. Palusime teha ka kõik vereproovid ja vajalikud uuringud, kuid nende vastuseid veel pole saabunud.“

Nüüd on loomakaitsjad fakti ees, et 14 väga keerulist tõugu koera jäävad ilmselt koduta. „Tiibeti mastif pole koer, kes rõõmsalt aktsepteeriks iga järgmist inimest. Tema usalduse võitmine võtab palju aega, isegi mitmeid kuid. Võtsime ühendust ka tiibeti mastifite tõuühinguga, tiibetlaste päästeseltsiga ja palusime pead kokku panna lahenduse leidmiseks,“ on nad mures.

Trühvel ja tema sõbrad vajavad abi aga täna ja kohe.

Tapamaja jääkide peal need koerad seal kaua ei kesta ning neile tuleb saata toitu.

Trühvli enda raviarve võib kerkida suurtesse kõrgustesse, sest sellises seisu koer peab viibima kliinikus mõnda aega.

Lisaks vajavad ka teised sealsed koerad veterinaarset läbivaatust ja kindlasti parasiiditõrjeid, sest karta on, et seda pole tehtud ammu. Arvestades, et nad on toitunud sisuliselt kontidest ja toorest lihast, siis siseparasiitide osas valitseb seedekulglas ilmselt pidu koos paelusside jt parasiitidega.

Kel vähegi on olnud kogemus tiibeti mastifi kasvatamisega ja tahab anda ühele neist võimaluse, helistage või kirjutage 51946146 või info@loomakaitse.eu.

„Teame, et sisuliselt on see kõik missioon võimatu, kuid me usume, et koertejumal on ka nende suurte karvaste valvurite poolt. Meie poolt läheb kindlasti teele ka avaldus politseile looma julma kohtlemise osas,“ lubab liit.

Kes vähegi saab euro või paar anda nende koerte ja eelkõige Trühvli päästmiseks, siis palutakse seda teha järgnevalt:

Selgitus „TRÜHVEL“

Eestimaa Loomakaitse Liit

