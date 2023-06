Uus aruanne: karusloomafarmid põhjustavad kannatusi ka teistele loomadele

Uus aruanne paljastab varem paljuski tähelepanuta jäetud probleemi, kuidas on karusloomafarmid seotud teiste loomafarmidega. Välja on toodud, et Rootsi naaritsakasvandused põhjustavad lisaks sadadele tuhandetele nende karusnaha pärast tapetud naaritsatele otseselt vähemalt 30 miljoni kala hukkumist aastas.