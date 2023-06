Lahtiselt jooksvad tigedad koerad, rooja sisse uppuvad kassid: loomakaitsjate koostöö omavalitsustega ei suju

Möödunud nädalal kirjutas Delfi Lemmikloom kahest rotveilerist, kes pikemat aega Aruküla elanikke on terroriseerinud. Kahjuks pole see ainus taoline vahejuhtum ning õiget lahendust olukorrale polegi - loomapidamise eest vastutamine on kohalike omavalitsuste õlul, kel aga sageli puudub aeg või motivatsioon sekkuda.