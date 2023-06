VIDEO | Haruldused kohal! Enam kui 2200 koera võistlesid Luigel maineka Eesti Võitja tiitli nimel

Eesti kennelliidu juhatuse esimees Karlis Hallik märkis, et tegemist on viimaste aastate suurima võistlusega Eestis.

„Näitusel saavad osaleda koerad kõikidest tõugudest. Iga tõu siseselt on koerad jagatud vanuse järgi klassidesse - alustades beebiklassist kuni veteranklassini välja. Eraldi klass on nendele koertele, kes on juba mõne maa tšempionid ehk tšempionklass. Igas tõus toimuvad ka lisavõistlused: kasvatajaklass, järglasteklass ja paaride võistlus. Kõikide tõugude kaunimad koerad osalevad päeva lõpus toimuval lõppvõistlusel, kus valitakse välja näituse kaunimad koerad,“ selgitas ta.

Hallik lisas, et haruldaste tõugude puhul on konkurents pigem hõre, kuid vaatamata sellele teevad kohtunikud oma tööd tavapäraselt õiglaselt, hinnates tõustandardit, mis on väga täpselt kirja pandud.

Igale tõule on välja antud tõustandard ehk ideaalset koera kirjeldav dokument, kus on detailideni kirjas, milline on konkreetse tõu ideaalne esindaja. Tõustandardis on kirjas ka vead, mida koeral olla ei tohi. Isegi kui võistlusringi läheb mingist tõust ainult üks koer, ei tähenda see, et tema ongi automaatselt võitja ja saab tõu parima koera tiitli.

Eesti Võitja tiitel on Halliku sõnul üks prestiižikamaid tiitleid, mida koeraomanikud enda neljajalgsele sõbrale soovivad võita: „Ühest küljest teeb see koeraomanikule heameelt, et just tema lemmik valiti tiitli vääriliseks, teisalt annab see ka teistele koeraomanikele ja kasvatajatele ning lihtsalt koerahuvilistele sõnumi, et tegu on eeskujuliku ja suurepärase tõu esindajaga.“

Näitusel osales ka koeri, kes on varasemalt erinevate tiitlitega pärjatud. Eesti Võitja konkursil osalesid näiteks ka Eesti koerad, kes pälvisid Euroopa Võitja (European Winner) tiitli maikuus Taanis toimunud European Dog Show’l.