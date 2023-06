ILSE BLOGI | Aednikuamet nõuab ohvreid

Takside esikäpad on kaevamiseks otsekui loodud: küll lühikesed, ent see-eest võimsad ja labidakujulised. Ega need juhuslikult arenenud kah pole - urukoera ameti juurde kuulub ju vajadusel tunneli uuristamine, et saak kätte saada. Meil pole need käpakesed paraku piisavalt rakendust leidnud, nii et viisime Ilse selle leevenduseks Nelijärvele metsa.

Lapsed, kes kui vangis eland, pole ammu murul käind, ütleb ka laulusalm. Seega võttis Ilse asja kohe ette - mõne tunniga valmis neli suurepärast peenart. Istuta, mida aga tahad! Ainuke asi, et selle meistriteose lõpptulemuse imetlemiseks tuleb Tallinnast iga kord umbes tunni jagu sõita.

Kuigi mitmed inimesed on viidanud, et jahikoer otsib maapinna alt mutte, mügrisid, hiiri ja muid taolisi tegelasi, oleme me paari aasta jooksul jälile saanud, et Ilse fetiš on juurikad. Ega ta muidugi ka elusolenditest ära ütleks (siin Rocca al Mares on ümberringi ka põlluhiirte urgusid, kuhu ta hasartselt koonu sisse topib), aga juurikate tuhnimine oleks talle möödunud suvel peaaegu elu maksma läinud - kui juurikad tiigis elektrijuhtmetega sassi läksid.

Metsas tundub seetõttu turvalisem - tuhni, mis sa tuhnid, midagi väga hullu juhtuda ei saa. Siiski päädisid mitmetunnised aiatööd Ilse jaoks sellega, et üht käppa hoiab ta nüüd vahetevahel üleval. Ei midagi hirmsat, käpapadjandil on väike haav. Kes teab, kas mõni saatuslikest juurikatest oli eriti terava otsaga või leidis ta kaevates mingi ainult talle teada oleva muu aarde. Küll pulmadeks saab terveks!

Igal juhul paar päeva nüüd kosume ja küll nädalavahetusel on kusagil metsas võimalik uuesti aednikuametisse asuda. Olen näinud mõnda videot koertest, kes päriselt aiatöödel abiks on - neile öeldaksegi, et kaevaku ja koostöös omanikuga valmib mõni tore lille- või juurikapeenar. Hasart, millega taks oma missiooni suhtub, on ühelt poolt imetlusväärne, teisalt natuke naljakas ka. Aga seda viimast ärge talle öelge, palun!