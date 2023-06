Teeme selgeks: kuidas ja miks on hunt metsasanitar?

Üsna laialdaselt on levinud arusaam, et hundid hoiavad saakloomade populatsioonid tervena - eks seetõttu on nad rahvapärimuses ka nimeks saanud metsasanitar. Samas on teadusuuringuid, mis neid mehhanisme lähemalt uurivad, üsna vähe. On teada, et hundid murravad vanu ja haigeid isendeid (lisaks oportunistlikult ka vasikaid, vältides niiviisi saaklooma populatsioonide vohamist).