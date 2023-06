Konnade kevadrändel aidati tänavu rekordarvu kahepaikseid

Sarnaselt möödunud aastatega tõid vabatahtlikud välja, et rändeperiood on veninud väga pikaks. See on katsumus kõigile konnaabistajatele, sest ühe nädala asemel käiakse väljas mitu nädalat, iga päev mitu tundi. Kahepaiksete ränne sõltub väga ilmast ja mida heitlikumad on kevadised temperatuurid, seda pikemaks venib migratsioon. „Meie vabatahtlike read said käesoleval aastal ka täiendust, mistõttu turvaliselt üle tee aidatud kahepaiksete arv kindlasti tõusis. Näiteks Ida-Virumaal oli abilisi sedapuhku rohkem ja loodan, et nende read ainult täienevad. Pikem rändeperiood vajab ka rohkem vabatahtlikke, et saaks vahetustega abiks käia,“ lisas Aller.