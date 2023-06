HARULDASED FOTOD | Luikede kiredraamat püüdsid lahendada teised tiivulised

Kuigi enamikul luikedest on praeguseks järeltulijad koorunud, on jäänud veel mõned vallalised, kes visalt omale kaaslast otsivad. Nii juhtus ka seekord: isane lind oli sedavõrd jõuline ja järjekindel, et asus emast jälitama juba meres, kust emane hooga kalda poole jooksu pani.