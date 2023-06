Hoia kiisul silm peal: kassid tapavad Eestis miljoneid linde

Kas teadsid, et kass murrab aastas keskmiselt paarkümmend lindu? Nii hukkub Eestis ainuüksi kasside tõttu hinnanguliselt mitu miljonit lindu. Lindude edukaks pesitsemiseks on äärmiselt oluline just sinu kui kassiomaniku panus. Siin on sulle viis soovitust.



-Kevadsuvisel ajal hoia oma kass toas. Kassiga õues käies kasuta jalutusrihma.



-Muuda oma aed kassile ligipääsmatuks või ehita kassile õue kinnine puurilaadne aedik.



-Kui kass võib siiski õue sattuda, pane kassile kaela kellukesega kaelarihm või lindude küttimist segav värviline krae.



-Vabalt ringi käiv kass steriliseeri, et vältida uute soovimatute pesakondade sündimist.



-Veendu, et kassidel pole ligipääsu aeda paigaldatud pesakastidele. Puude ja postide ümber pane ronimist takistav allapoole avanev kaelus või ümbritse tüvi libeda kattega. Kindlasti ei tohi pesakasti avause ees olla pulka.



Neid nõuandeid järgides on hoitud nii sinu kass kui linnud. Kassi toas pidades või teda rihma otsas jalutades väheneb kassi hukkumise risk liikluses kui ka toksoplasmoosi levitamise tõenäosus, sest haiguse saavad kassid sageli just linde, närilisi ja muid väikseid loomi süües.



Oma lemmiku vabaduse piiramine võib tunduda tüütu ja keeruline, kuid tasub meeles hoida, et see on kasulik nii looduslikule mitmekesisusele, inimeste tervisele kui ka kassi enda elueale