Neitsist sigimine loomariigis: krokodill viljastas iseennast

18-aastane krokodill munes Parque Reptilanias muna, mille seest leiti surnud loode. Kuna emakrokodilli oli terve elu isastest lahus hoitud, puudus võimalus, et keegi teine teda viljastanud oleks.

Teadlased leiavad, et selline võime on tõenäoliselt päritav ning kandunud edasi esivanematelt dinosaurustelt, kes samuti olid suutelised ise ja viljastamata paljunema.

Nähtust nimega partenogenees on varem täheldatud mõnedel teistel loomaliikidel - näiteks lindudel, madudel, haidel ja sisalikel, ent krokodillide puhul on see esimene niisugune teada olev juhtum.