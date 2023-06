Saarmas rõdul? Hammustada saanud veeloom suri vaatamata abistaja pingutustele

Hiljuti jõudis temani läbi metsloomaühingu abipalve: Salmistu külast on leitud saarmas, kes vajab abi, kuna on ilmselt hammustada saanud. „Alguses saime aru, et tegemist on noore loomaga, kuid kui Keskkonnaamet kohale jõudis selgus, et see on suur ja täiskasvanud saarmas. Sabast ninani üle meetri pikk loom ja väga aktiivne. Haavu uurides ja veidi puhastades oli arvata, et teda on rünnanud hüljes. Haavad olid pindmised. Niisiis toodi vee-elukas minu juurde hoiule,“ rääkis ta.

Esmane aktiivsus vaibus ja seetõttu andis pererahvas talle algatuseks lihtsalt rahu, sest nii metsiku looma stress vangistuses on väga suur.

Dagmar lisas: „Metsloomadel ja lindudel on üleüldse suur stress, kui nad satuvad inimeste keskele, ja samas väga väike stressitaluvus. Kui nad on haavatud, võib fataalse lõpu põhjuseks olla ka lihtsalt liigne tähelepanu või aktiivsus nende ümber. Konkreetse looma puhul oli selge, et ta vajab lihtsalt esmalt vaikust ja rahu, sest hirm, valu ja võõrad lõhnad ning vangistus olid muutnud ta väga ärevaks.“

Plaan oli loom juba järgmisel päeval Keskkonnaameti inspektori abiga saata välitingimustesse ja paika, kus on tiik ning talle elamiseks ja taastumiseks kodune keskkond. Kahjuks lõppes saarma elu varem.

„Kas põhjuseks olid ikkagi sisemised haavad või vangistusest tulnud stress ja selle kõige koosmõju, ei saa me keegi kahjuks teada. Kindlasti ei oleks selliste haavadega loom aga iseseisvalt looduses ka kahjuks hakkama saanud,“ selgitas ta.

Dagmar nentis, et vannis pidada poleks looma lõpmatuseni saanud, kuid ta üritas pakkuda parimat loomuomase toidu ehk kala näol. Saarmas vajab hoolt nagu iga teine: et oleks söök ja jook ning vastavalt põhjusele, miks loom metsloomaühingusse sattus, vajalik hoolitsemine, olgu see siis ravi või lihtsalt taastumise näol.