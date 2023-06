Legend juba eluajal: Sharky pälvis taas parima teenistuskoera tiitli

Põhja prefektuur kinnitab, et eelmine aasta oli Sharky jaoks üsna teguderohke - peamiste juhtumite nagu kadunud või lausa põgenenud inimeste jälje ajamine ja patrullis olemise kõrvalt suutis Sharky osaleda ka narkootiliste ainete otsimisel ja muude asitõendite tuvastamisel.

Lisaks sellele ei saa mainimata jätta ka selle paari olulist rolli ennetustöös. Tihti on just nemad need, kes käivad Harjumaa kandis lastele ja ka täiskasvanutele tutvustamas teenistuskoerte tööd.