TAHAKS KOJU | Härrasmees Baunti naudib populaarsust teiste kasside seas

Baunti on noor isane kass, kes jõudis varjupaika väikese, sagris ja metsiku kassipojana, aga on nüüdseks sirgunud graatsiliseks, kauni kasukaga ja aruka pilguga noorhärraks. Varjupaiga töötaja on teda kasvatanud ning õpetanud kuidas maailmas hakkama saada.