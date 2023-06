Karusnahka kannavad ilusad loomad, mitte ilusad inimesed. Näitus kutsub verisele ärile „ei“ ütlema

Maailmas, peamiselt Euroopa Liidus ja Hiinas, kasvatatakse ja tapetakse karusnahatööstuses igal aastal ligikaudu 100 miljonit metslooma. Valdav enamus neist kasvab karusloomafarmides pisikestes puurides. Kuna karusloomafarmides on esikohal kasum, st kõige olulisem on karusnaha kvaliteet, siis on karusloomakasvatus vastuolus isegi kõige elementaarsema loomade heaolu kontseptsiooniga.