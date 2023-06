Akvaariumikala vajab varju: oskamatud omanikud suhtuvad uimelistesse kui sisustuselementi

Loomakaitsjad tuletavad meelde, et lemmiklooma pidamise nõuetes on märgitud, et akvaariumikaladel peab olema võimalik varjuda. Varjumine tuleb tagada vetikatega või siis koobaste või millegi muuga. Kahjuks sageli kalade puhul seda ei teata või sellega ei arvestata. Lisaks on loomakaitseseaduses ka punkt, et loomale tuleb tagada loomuomased tingimused. Kahjuks, aga juhtub, et inimesed ei tea mida nende poolt koju toodud loom vajab.