Metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg leidis, et kirvega loomi tapnud poisi puhul on tõenäoliselt tegemist laiema sotsiaalprobleemiga, sest laps on juba pikemat aega tähelepanuta jäetud ja see pole tal kaugeltki ainus kord kirvega ringi käia. Poisi vanem vend ähvardab ühingut video avalikustamise eest juba kohtuga.