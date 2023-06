Puukidelt levivad ohtlikud haigused kimbutavad ka lemmikloomi

Kunagi arvati, et puugid ei kujuta kassidele ja koertele ohtu, kuid tänapäeva teadus on välja selgitanud, et nii see paraku ei ole. Nad kannavad edasi mitmeid nii inimestele kui ka lemmikloomadele ohtlikke haigusi.

Borrelioosi põhjustab Borrelia burgdorferi bakter, puugid saavad nakkuse hiirtelt ja teistelt väikeloomadelt. Oma lemmikuid saab puukidega leviva borrelioosi eest kaitsta mitmel moel. On olemas nii käsimüügi- kui ka retseptiravimeid, mis on üsna tõhusad. Mõni neist on peletava toimega, mõni aga tapab puugi, kui ta looma hammustab. Vahendite valik on väga lai, iga omanik leiab just tema loomale kõige sobivama. Vajadusel saab alati konsulteerida oma loomaarstiga, kes aitab leida just selle õige vahendi. Oluline on tähele panna ka seda, et koertel ja kassidel on erinevad tõrjevahendid. Mitte mingil juhul ei tohi teha kassile puugitõrjet koertele mõeldud vahenditega. See võib olla kassi jaoks äärmiselt ohtlik.Kaitskem oma loomi puukide ja haiguste eest! Profülaktika on alati parem kui haiguse ravimine.



Lugu ilmus Varjupaikade MTÜ ajakirja Käpa all 2023/2 numbris. Autor: Marika Algpeos