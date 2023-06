Kisub palavaks: loomaaia vihmametsa asukad hakkavad siestat pidama

Loomaaia uues vihmametsas ei ole taimestik veel piisavalt lopsakaks kasvanud, et varjata läbi klaaskatuse tulevaid päikesekiiri. Ekspositsioonis on keskmine õhuniiskus kuni 80% ning keskmine temperatuur 27 kraadi ja seal viibides saab igaüks tõeliselt troopilise elamuse osaliseks.

Seetõttu on oluline, et nii külastajad ja loomad oleksid kuumal päeval palava eest kaitstud ja seega peab loomaaed kõigi heaolu tagamiseks päeva kõige kuumemal ajal vihmametsa külastust piirama.

Pane tähele, et alates neljapäevast, 15.06, on vihmametsa hoone avatud hommikul kell 10-13 ja õhtul kell 17-19!

Vihmametsa hoones elavad loomad ja linnud on loomaaia töötajate poolt pideva jälgimise all ja ühtlasi on loomadel võimalik minna jahedamatesse kohtadesse.