Lendorava etteaste on peremehe Joe sõnul Oscari vääriline. Sündimisest peale tema juures elanud Bobo on intelligentne loom, kuid samas ka krutskeid täis. Üle kõige armastab ta mängida, nii et näitemäng võis olla ka katse peremehe tähelepanu tõmmata.