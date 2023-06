Mupo palub abi: Niguliste kiriku eest läks kaduma kast abitute linnupoegadega

Eelkõige tunneb abitute linnupoegade pärast muret muuseumi turvamees, kes linnukestel silma peal hoidis. „Linnukesed olid kastiga kiriku ees platsil ühe puu all ja nüüd on kastiga koos ka pojukesed kadunud. Plastkasti oli neile paigaldatud vesi ja paar toataime,“ ütles Mupo kommunikatsioonijuht Meeli Hunt.

Mõistagi ehmatas juhtunu ka linnuvanemaid, kes oma poegi toitmas käisid. Turvamees palub südamest, et kes iganes mõtlematu teo sooritas, tooks linnupojad koos kastiga tagasi - siis on võimalik nende eest jätkuvalt hoolt kanda.

Metsloomaühingu juht Virge Võsujalg teatas täna pärastlõunal Delfile, et linnupojad on turvaliselt ühingu hoiukodus ning jäävadki sinna kuni vabastamiseni. „Nad on praegu veel täitsa totud, ei püsi oksa peal - keset linna võivad nad oksalt maha kukkuda ja näiteks kassile saagiks saada,“ selgitas ta. „Seega me praegu neid tagasi viima ei hakka, aga nendega on kõik hästi.“