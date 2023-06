Sametise triibukasukaga Gus on umbes kolmeaastane soliidne kassiisand. Ta on sõbralik ja seltskondlik. Ärksa rohesilmse pilguga jälgib Gus kõike ja kõiki, ta on väga uudishimulik. Igal pool on ta esimesena kohal ja vaatab järele, kes või mis seal on. Kõike tuleb käpa ja/või hammastega katsuda, et asjade omadused välja selgitada. Tema teaduslikku uurimistööd saadab põhimõte „ usalda, aga kontrolli“. Gus on alati olukorra peremees ja ilma tema teadmata ei toimu midagi.