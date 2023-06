Kuumus ja suplemine võivad lemmikule liiga teha: kuidas neljajalgset sõpra säästa?

Suvi on loomaomanike ja nende lemmikute jaoks meelelahutuse aeg. Suplus, liivas hullamine ja muud lõbustused käivad sooja aastaajaga lahutamatult kaasas, kuid tasub meeles pidada, et vahva puhkuse kõrval varitsevad looduses ka teatud ohud.

Ekspert meenutab, et kuuma eest on oluline kaitsta ka käppasid – tuline liiv võib neid kahjustada, sellepärast on soovituslik kasutada kaitsvat käpasalvi: „Nii nagu inimesel on valus kuumal liival kõndida, samuti ka loomal, seega tuleb käppasid võimalikult hästi kaitsta ja hiljem ka niisutada.“

„Uurige eelnevalt kindlasti, kas veekogu, mille äärde lähete, sobib üldse supluseks. Isegi kui olete veendunud, et sealne vesi on puhas, ärge lubage lemmikloomal seda juua. Neljajalgsete jaoks on eriti ohtlik „õitsev“ vesi, kuid palju baktereid leidub ka mujal, sellepärast kandke alati kaasas mageda veega täidetud joogianumat,“ rõhutab Ksenia German ja lisab, et mugavad on sellised joogianumad, millel on lisaks kausikujulisele osale, kust lemmikloom saab mugavalt juua, ka lukustussüsteem, mis võimaldab veejäägi tagasi valada.