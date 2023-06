Vanglasse sattunud peremehe kümmekond hiigelkoera vaatavad lootusrikkalt uute kodude suunas

Praeguseks on loomad PTA abiga läbi raskuste jõudnud loomakaitse liidu vastutusele. Esialgu elavad nad jätkuvalt oma senises kodus, kus usaldusväärne inimene nende eest hoolitsemas käib. „See on inimene, kes neid varasemast tunneb ja nendega hakkama saab,“ kinnitas liidu juhatuse liige Kristi Metsa.

Mõned koerad on paari päeva jooksul juba uue kodu leidnud, kuid ilmselgelt on suure kasvu ja tõsise loomuga kutsudele vähem tahtjaid kui kergemini peetavatele tõugudele. Ka kasv elustiil seab omad tingimused.

„Ketti me neid ei loovuta,“ lausus Metsa. „Tiibeti mastif pole lihtne tõug, kuid teadlikud inimesed saavad nendega ilmselt kenasti hakkama. Mõni koer vajab rohkem aega ja üks neist ka ronimis- ja närimiskindlat aedikut, kuid kõigist saab asja. Selles osas on nende koertega enamuses väga hästi, et nad on inimesega kontaktsed.“