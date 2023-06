Koer läheb esmakordselt hoidu: millega tuleb omanikul arvestada?

Koertehoid on üha enam populaarsust kogumas, mis annab võimaluse omanikel südamerahus näiteks puhkusele minna. Kahjuks ei ole sobiliku koerahoiu leidmine alati kõige kergem ettevõtmine, sest teenuse pakkujaid on väga erinevaid ja erinevas hinnaklassis.

Enne, kui enda koerale/koertele hoidjat valida, tuleks läbi mõelda, millises keskkonnas koer enamasti on harjunud olema, mis teda kõige rohkem teda ärritab ning probleemse käitumise puhul arvesse võtta, mis sorti treener neid valukohti kõige paremini manageerida oskaks. Lisaks on oluline võtta arvesse, milline on koera tervislik seisund ja millisel viisil ning kui palju ta liikumist vajab ehk millist sorti hoid sellisel puhul kõige sobivam oleks.