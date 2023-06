Kiisud tuppa! Kassi mürgine sülg tapab metsloomapoegi

„Käes on lindude ja oravate beebibuum, kuid õuekassi rünnaku tõttu jõuavad paljud titad meieni vigastatult või kahjuks suureks ei kasvagi. Iga-aastane, igakuine, iganädalane ja vahel ka igapäevane on olukord, kus saame teateid, et inimesel on õuekass püüdnud kinni metslooma. Teame, et jääme alati selliseid teateid saama, kuid ometi loodame, et nende hulk väheneb, kui suureneb inimeste teadlikkus,“ kirjutab ühing sotsiaalmeedias.