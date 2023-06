Kuidas vältida, et kass suvekuumuses lahtisest aknast alla ei kukuks?

Kassid on ohu tajumises väikelapse tasemel ega oska kõrgusi karta. Libedatel aknaplekkidel turnimine võib lõppeda väga kurvalt ja isegi kui kass kukkumisest taastub ning ka kodutee taas leiab, ei tasu arvata, et ta järgmine kord enam aknast välja ei roni. Kassid on väga uudishimulikud loomad ega oska õnnetustest õppida!

Kuidas ennetada, et armastatud pereliige akna kaudu kaotsi ei läheks:

Akende ette saab paigaldada võre, mis oleks tugevalt akna ette kinnitatud. Kasutada võib näiteks aiavõrku, millele puidust raam ümber teha ning sellega aknaraami külge kinnitada. Soovitame vältida sääsevõrku, kuna mitmed kassid armastavad mööda võrku üles ronida ning võivad seeläbi küüntega võrku augu teha.

Rõdudele ei tasuks kassi üldse lubada, kuid kui seda siiski juba tehakse, siis samuti vaid pererahva hoolsa järelevalve all ning panna tähele, et ka kõrgematel korrustel võib kiisu tähelepanu hajuda - ta võib linnule järele hüpata ning kukkuda.

Ka rõdude jaoks müüakse võrke, millega oma lemmiku kukkumist ennetada. Ära luba kunagi kassil omapäi rõdul olla! See, et ta pole siiani rõdult alla hüpanud, ei tähenda, et ta ei võiks seda teha!

Juhime tähelepanu ka pakettakende omanikele, et ei jäetaks akent ülalt avatud tuulutusasendisse. Soojade ilmade saabudes on loomakliinikutes igapäevaselt juhtumeid, kus kiisud on üritanud aknast välja hüpata, kuid vajunud tuulutusava vahele. Paljudel juhtudel on vigastused fataalsed, kuna tuulutusava vahele vajudes saab viga kassi selgroog. Ka tuulutusava jaoks müüakse lemmikloomatarvete poodides võresid, millega avasid turvata.

Kukkumine lõpeb enamasti vigastustega. Liigagi paljudel juhtudel surmaga. Kõikidel juhtudel aga looma jaoks valu ja piinadega. Vahel on kiisu pärast aknast kukkumist pikalt kadunud ning terve selle aja kannatab ta vigastuste käes. Lemmiklooma omanikena on meil vastutus. Vastutus tagada oma väikese pereliikme maksimaalne turvalisus. Vastutame siis lõpuni!

Allikas: MTÜ Kasside Turvakodu